4·î21Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¸ø¼°X¤Ï3·î31Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¢Åû°æÆ»Î´¤µ¤ó¤Î54²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û54ºÐ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö32Ç¯¤â²á¤®¤¿¤Î¡ª¡©¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖHappy Birthday ËÜÆü3¡¿31¤Ï¡¢·ë¾ë°°¤ÎÉô²¼¡¦Ë¾·î¹ÌÊå¤ò±é¤¸¤ëÅû°æÆ»Î´¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ï¤Ë