Á´À¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¥ª¥¹¥«¡¼½÷Í¥¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥è¡¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡§¥»¥¯¥·¥ç¥ó31¡Ù¤¬4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËParamount¡Ü¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¶²¤Î¹ÄÄë¡Ò¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ñ¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥ã¥¦¡Ó¤Î²áµî¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤ÎÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈëÌ©ÁÈ¿¥¡Ò¥»¥¯¥·¥ç¥ó31¡Ó¤È¤¤¤¦¡Ö¥¹¥¿¥È¥ì¡×»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü2ËÜ¤¬