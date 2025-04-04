¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢Windows¤¬¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥ê´Ö¥Ç¡¼¥¿¶¦Í­µ¡Ç½¤Î1¤Ä¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¼°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó´Ö¤Ç¶¦Í­¤Ç¤­¤ë¡£¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥Ô¡¼¡×¤È¡Ö¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î´ðËÜÁàºî¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¹âÅÙ¤Ê³èÍÑ¤Ë¤Ï¡¢ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É·Á¼°¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Win