Image: Israel Antiquities Authority »Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¥¹¥´¤¤¡£²¿ÀéÇ¯¤âÂ³¤¯¿ÍÎà¤ÎÊ¸²½¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÇîÊª´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥Í¥Ã¥È¤ä¿Þ½ñ´Û¤Ç»ñÎÁ¤òÃµ¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É2025Ç¯¤Îº£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÎò»ËÅª¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£¤¿¤À¤Î´Ý¤¤ÀÐ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª2025Ç¯3·î¤Ë¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°äÀ×¡ÖTel Azekah¡Ê¥Æ¥ë¡¦¥¢¥¼¥«¡Ë¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿3ºÐÈ¾¤Î¥¸¥ô¡¦¥Ë¥Ä¥¡¥ó¤Á¤ã¤ó¡£Èà½÷