BRAHMANが6月11日、ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』をリリースする。同ライブ映像作品は、BRAHMAN結成30周年のスタートとして、2024年11月4日に横浜BUNTAIにて開催したライブ<六梵全書 Six full albums of all songs>を完全収録したものだ。このたび、そのダイジェストムービーが公開となった。◆BRAHMAN 動画 / 画像<六梵全書 Six full albums of all songs>とは、そのタイトルが示すように、