1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øºá¤ÈÈ³¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëLienel 2023Ç¯4·î29Æü¤Ë·ëÀ®¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿6¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLienel¡×¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÞÕ¿È¤Î1st ¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öºá¤ÈÈ³¡×¤ò4·î2Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£HOMINIS½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÂ¾¸Ê¾Ò²ð¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Îå«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¡½¡½1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶