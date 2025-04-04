J¥ê¡¼¥°¤Ï4Æü¡¢¡ÖTHE¹ñÎ©DAY¡×¤Ç¡¢Little Glee Monster¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Little Glee Monster¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÃæ·Ñ¤Ê¤É¤Ç¤â¼ª¤Ë¤¹¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°2025¥·¡¼¥º¥ó±þ±ç¥½¥ó¥°¡ÖFor Decades¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï½é¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢4·î25Æü(¶â)¤Î19»þ30Ê¬¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëFCÅìµþvs¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î°ìÀï¡£Íè¾ì¤ÎÀèÃå40,000Ì¾ÍÍ¤Ë²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¡ÖJ¥ê¡¼¥°¡ß¥ê¥È¥°¥ê ÆÃÀ½¥Ú¥ó¥é¥¤