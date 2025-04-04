ÂçÁ¥ÅÏ¤Î¿¹ÎÓ²ÐºÒ¡ÄÌó21²¯7000Ëü±ß¤Î¾Ã¼º¡ª¡©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ËÂ³¤­¡¢²¬»³¸©¤ä°¦É²¸©¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡£²¬»³¸©¤Î»³²Ð»ö¤Ï£³·î28Æü¤Ë¡¢£¹Æü´Ö±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤¿°¦É²¸©¤Ç¤â£³·î31Æü¤Ë¡ÖÄÃ°µÀë¸À¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°¦É²¸©¤Î²Ð»ö¤Ï¤Þ¤À¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î²ÐºÒ¤Ï¥´¥ß¾Æ¤­¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢²¬»³¸©¤Î²ÐºÒ¤Ï¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¥¬¥¹¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ë¡£ÎÓÌîÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ï