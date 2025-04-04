Kanishka Singh[¥Ñ¥ê¡¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡¢¼Â¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï£³Æü¡¢¸ø¶âÉÔÀµÎ®ÍÑ¤ÇÍ­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±ÈïÁªµó¸¢¤ò£µÇ¯´ÖÄä»ß¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶Ë±¦»ØÆ³¼Ô¥Þ¥ê¡¼¥Ì¡¦¥ë¥Ú¥ó»á¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤ÎºÛÈ½½ê¤ÏÀè·î£³£±Æü¡¢¶Ë±¦À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¹ñÌ±Ï¢¹ç¡Ê£Ò£Î¡Ë¤Î»ØÆ³¼Ô¥Þ¥ê¡¼¥Ì¡¦¥ë¥Ú¥ó»á¤Ë²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤«¤é¤Î¸ø¶âÉÔÀµÎ®ÍÑ¤ÇÍ­ºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£ÈïÁªµó¸¢¤â£µÇ¯´ÖÄä»ß¤µ¤ì