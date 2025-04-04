´Ú¹ñ¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤ò½ä¤ê¡ÈÆâÍð¡É¤ò¼çÆ³¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Õú¡Ê¥æ¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÈÈíÌÈ¡Ê¤Ò¤á¤ó¡Ë¡É¤òÂÅÅö¤È¤¹¤ëÈ½·è¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆü´Ú¶¨ÎÏ¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âº£Ç¯¤Ï¹ñ¸ò²óÉü60¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æü´Ú¤Î¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÆÈÎ©¤ÈÊ¿ÏÂ¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÏ°è¤Î