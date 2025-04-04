ÃóÃæ¹ñÂç»È¤òÌ³¤á¤¿°¤Æî°ÔÌÐ¡Ê¤¢¤Ê¤ß¤³¤ì¤·¤²¡Ë¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯11·î13Æü¡¢´Ö¼ÁÀ­ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢83ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Àï¸å¤ÎÂÐÃæ³°¸ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿³°Ì³¾Ê¤ÎÃæ¹ñÀìÌç²È½¸ÃÄ¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Î´é¤À¤Ã¤¿¡£À¯¼£ÂÎÀ©¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆóÅÙ¤ÈÀïÁè¤Ï¤·¤Ê¤¤´Ø·¸¤Î°Ý»ý¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿¡£°¤Æî°ÔÌÐ¡¦¸µÃóÃæ¹ñÂç»È¡ÖËþ½£¤ÎÍ¼Æü¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÀÖ¤¯¡¢Âç¤­¤¤¡£¤ª¤¤¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤òÍê¤â¤¦¡×1983Ç¯6·î¡¢ÎÐ¤Î²÷Â®Îó¼Ö¤¬Ãæ¹ñÅìËÌÉô¡¢µìËþ½£¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¬