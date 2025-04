BABYMETALが、本日新曲「from me to u (feat. Poppy)」をリリース。ミュージックビデオを公開した。◆「from me to u (feat. Poppy)」MV本楽曲は、鋭いギターリフと重厚なビートが印象的なポストハードコア/メタルトラック。Poppyはこのコラボレーションについて「私は長年BABYMETALのファンだったので、この曲がようやく世に出ることがとても嬉しい!彼女たちにはたくさんのインスピレーションをもらってきた。『from me to u