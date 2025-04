Snow Manがデビュー5周年の記念日に発売したベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』を4月7日0時より、ストリーミング&ダウンロード配信することが決定した。『THE BEST 2020 - 2025』は、1月22日にリリースされたSnow Man初めてのベストアルバムで、「オリコンデイリーアルバムランキング(2025/1/21付)」にてランキング史上初の初日ミリオンを達成。また、累計売り上げ150万枚を突破したことも記憶に新しい。今回『THE BEST