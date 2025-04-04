¥ä¥Þ¥â¥ê¤ÏµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖGABA100¿ç³è¥Ó¥Í¥¬¡¼¡×¤Î¿·TVCM¡Ö¿çÌ²²¦¡×ÊÔ¡Ê15ÉÃ¡¢30ÉÃ¡Ë¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£3·î24Æü¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÊü±Ç¤â¡¢3·î25Æü¤«¤é°ìÉôÃÏ°è¤Ç³«»Ï¤·¡¢5·î23Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡ÖGABA100¿ç³è¥Ó¥Í¥¬¡¼¡×¤ÎÄó°Æ¡¢GABA¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÄó°Æ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÏÈ¯¹Úµ»½Ñ¤ò»È¤¤GABA¤òÀ¸À®¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¡£¡ÖGABA100¿ç³è¥Ó¥Í¥¬¡¼¡×¤Ï¼«¼ÒÀ¸À®¤ÎGABA¤òÇÛ¹ç¤·¤¿µ¡