´Ú¹ñ·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿/SeongJoon Cho/Bloomberg/Getty Images´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë´Ú¹ñ¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï£´Æü¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¡Ê¤À¤ó¤¬¤¤¡Ë¤òÂÅÅö¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£Õú»á¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Ë¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñÀ¯¼£¤Îº®Íð¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢Õú»á¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ò²Ä·è¡£º£²ó¤ÎºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢Õú»á¤ÏÀµ¼°¤ËÂçÅýÎÎ¤òÈíÌÈ¡Ê¤Ò¤á¤ó