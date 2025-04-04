¿·¤¿¤Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦²£ÉÍFM¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖBe a Stunner °µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¡×¤Ëºþ¿·¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡È°µÅÝ¡É¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¤â¡¢J£±¤Ç¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±»î¹çÌ¤¾Ã²½¤Ç¡¢£¸Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÎÀïÀÓ¤Ï£±¾¡£³Ê¬¤±£³ÇÔ¤Î¾¡ÅÀ£¶¡£Ä¾¶á¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¤Ï£°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨½é¤ÎÏ¢ÇÔ¡£¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£Áí¼ºÅÀ£¶¤Ï