Àº×û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Î¡ÖÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡×¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ªSUV¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·Â³¤±¤ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¡×¡£2025Ç¯2·îËö¤Ë°ìÉô²þÎÉ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¡ÖURBANO¡Ê¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Î¡Ë¡×¤¬ÄÉ²ÃÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àº×û¤Ê¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹ Z ¡ÈURBANO¡É¡×¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ªÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Î¤Ï¡¢Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥Æ