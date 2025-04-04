¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î²ñÄ¹¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÉüµ¢¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ï¡¢2022Ç¯2·î¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö¿¯¹¶¤ò¹Ô¤¤¡¢3Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤³¤Î·³»ö¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¥í¥·¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏFIFA¡¢¤½¤·¤Æ²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(UEFA)¤ÎÂç²ñ¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢3·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãç²ð¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÃ¤¬¿Ê¤á¤é