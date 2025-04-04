¸µSKE48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬4Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆþÍá¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¹¥Ù¥¹¥ÙÈþ½÷¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥­¥ì¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¹Àô¤ÇÈþÇØÃæ¤òÈäÏª¿ÜÅÄ¤¬¡ÖÀã¸«É÷Ï¤¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Àã·Ê¿§¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤ò´®Ç½¤¹¤ë¿ÜÅÄ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÈþ¤·¤¤ÇØÃæ¤ä¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¡¢Íá°á¤òÃå¤Æ¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È