ÆüËÜ»ÊË¡»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡á¡ÖË¡¥Æ¥é¥¹¡×¤Ï¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ê¤ÉÎî´¶¾¦Ë¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÊÛ¸î»Î¤È¿´Íý»Î¤¬¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëÌµÎÁ¤ÎÅÅÏÃÁêÃÌ²ñ¤ò5Æü¤Ë³«¤­¤Þ¤¹¡£Ë¡¥Æ¥é¥¹¤Ç¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¡ÖÎî´¶¾¦Ë¡ÅùÂÐ±þ¥À¥¤¥ä¥ë¡×¤òÀß¤±¡¢Ê¿Æü¤Î¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÎÅÅÏÃÁêÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç¤Ë1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤È¶¼¤µ¤ì¡¢ÊªÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤ª¶â¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿