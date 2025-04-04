¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Î³«Ëë¼°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈô¹Ô¤¹¤ë¶Êµ»Èô¹Ô¥Áー¥à¡Ö¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤ÎÈô¹Ô¥ëー¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ Í½¹Ô±é½¬¤Ï4·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î12»þ00Ê¬¤«¤éÌó15Ê¬´Ö¡¢Å¸¼¨Èô¹Ô¤Ï³«ËëÆü¤Î4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ¤ËÌ´½§²ñ¾ì¾å¶õ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ ÅöÆü¤Ï´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò11»þ40Ê¬º¢¤ËÎ¥Î¦¤·¤¿¸å¡¢ÂçºåÉÜÆîÉô¤«¤é¹Ò²áÈô¹Ô¤ò³«»Ï¡£ÂÀÍÛ¤ÎÅã¡¢¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ&#125