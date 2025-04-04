¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯3·î27Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥°¥Ã¥º  ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯3·î27Æü¤è¤ê½ç¼¡ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥°¥Ã¥º¤¬¡¢2025Ç¯3·î¤â¥»