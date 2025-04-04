ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¡¢¿ûÅÄ¾­Úö¡Ê32¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿¹±ÊÆý¶È¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥¢¡×¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±À¤Âå¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¡£2Ç¯Á°¤ËÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¿ûÅÄ¤¬ÃçÌî¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤ÎCM½Ð±é¤Ç¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿·CM¡£¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾ì¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£CM¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¾­Úö¤¬ÌÜ¤ÎÁ°