¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖORIENTAL BEER HALL ¡õ GARDEN¡×¤ò5·î8Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£7·î18Æü¤«¤é8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ï²°¾å¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢5·î8Æü¤«¤é7·î17Æü¤Þ¤Ç¤È9·î1Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥Ó¥¢¥Û¡¼¥ë¤È2¤Ä¤Î²ñ¾ì¤ò´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¡£À¸¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Äã¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ï¡¢Å´ÈÄ¾Æ¤­¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î¥·¥§¥Õ¼Â±é¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ¤­¥¹¥Æ¡¼¥­