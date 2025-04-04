¸½Âå¤Î60¡¢70Âå¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤°ìÊý¡¢¡ÖÏ·¤¤¡×¤ò¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨»Ï¤á¤ëÀ¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÃÎÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤¿¾ðÊó¤Ï¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÆß´¶ÎÏ¤òÈ¯´ø¡×¤Ê¤ÉÆü¡¹¤Î½¬´·¤¬¡¢60Âå¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤òºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÃÎÎÏ¡×¤Ë¤âÃÃ¤¨Êý¤äÊÝ¤ÁÊý¤Î¥³¥Ä¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡¢¿ÈÂÎ¤È¸ÀÍÕ¤ÎÀìÌç²È¡¦ã·Æ£¹§¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø60Âå¤«¤é¤ÎÃÎÎÏ¤ÎÊÝ¤ÁÊý¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´