¡Ö¾²²¼¤Ë¥Ò¥Ó¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤­¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢½àË½ÎÏÃÄ¡ÖÂÇ±Û¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¤Î¼Â¼ÁÅª¥È¥Ã¥×¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½àË½ÎÏÃÄ¡ÖÂÇ±Û¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¤Î¼Â¼ÁÅª¥È¥Ã¥×¡¢ºØÆ£Îµ¼ÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ç¡¢2022Ç¯9·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¡¢È¬²¦»Ò»Ô¤Î½÷À­¡ÊÅö»þ72ºÐ¡Ë¤Ë¡Ö¾²²¼¤Î´ðÁÃ¤Ë¥Ò¥Ó¤¬¤¢¤ë¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È²È¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤­¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¶â¤¢¤ï¤»¤Æ228Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã