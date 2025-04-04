²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï4Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¤ÎÆü¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òºÌ¤ë¡ÖTRICOLORE GALAXY¡×¤Î¸÷·Ê¤ò¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¸Ø¤ê¹â¤­¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025¥·¡¼¥º¥ó1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡ÖTRICOLORE FLAGS¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤­¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç»Ü¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤ò