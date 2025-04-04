ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Ï4Æü¡¢DF¥Á¥ã¥Ê¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Ö¥¡¥Ñ¥ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë¸¡ºº¤Î¤¿¤á¡¢4·î1Æü¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ç¸¡ºº¤ª¤è¤Ó¼£ÎÅ¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÍèÆü¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£U-23¥¿¥¤ÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Á¥ã¥Ê¥Ñ¥Ã¥È¤Ï¡¢¥é¥Ñ¥Á¥ãFC¡¢¥é¥ó¥×¡¼¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¡¢BG¥Ñ¥È¥¥¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤òÅÏ¤êÊâ¤­¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆàÎÉ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿