AI¤ÎÀ­Ç½¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡ÖAI¤òÍÑ¤¤¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¸²ºß²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢Google¤¬¡ÖAI¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î¶¼°Ò¤òÂ¬Äê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£[2503.11917] A Framework for Evaluating Emerging Cyberattack Capabilities of AIhttps://arxiv.org/abs/2503.11917Evaluating potential cybersecurity threats of advanced AI - Google DeepMindhttps://deepmind.google/discover