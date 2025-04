AIの性能が上昇するに伴って「AIを用いたサイバー攻撃」のリスクも顕在化しつつあります。新たに、Googleが「AIのサイバーセキュリティ上の脅威を測定する仕組み」を構築したことを発表しました。[2503.11917] A Framework for Evaluating Emerging Cyberattack Capabilities of AIhttps://arxiv.org/abs/2503.11917Evaluating potential cybersecurity threats of advanced AI - Google DeepMindhttps://deepmind.google/discover