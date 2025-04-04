ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤Î³¤³°Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãRyokuoushoku Shakai ASIA TOUR 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÂæËÌºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã2023 SUPER SLIPPA¡ä¤ä¡¢´Ú¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ãIncheon Pentaport Rock Festival 2024¡ä¤Ø½Ð±é¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¥½¥¦¥ë¡¦ÂæËÌ¡¦¾å³¤¡¦¹­½£¡¦¹á