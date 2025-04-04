2025Ç¯6·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖNintendo Switch 2¡×¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äYouTuber¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ÈÂ­Àè¤ËNintendo Switch 2¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Nintendo Switch 2 hands-on: it¡Çs all in the games | The Vergehttps://www.theverge.com/nintendo/642420/nintendo-switch-2-hands-on-previewHands-on with the Nintendo Switch 2