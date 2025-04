2025年6月5日に発売される「Nintendo Switch 2」で実際にゲームをプレイする様子を撮影した動画が、メディアやYouTuberから一斉に公開されています。ひと足先にNintendo Switch 2でのゲームプレイを体験した人々の率直な意見をまとめてみました。Nintendo Switch 2 hands-on: it’s all in the games | The Vergehttps://www.theverge.com/nintendo/642420/nintendo-switch-2-hands-on-previewHands-on with the Nintendo Switch 2