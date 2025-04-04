ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú°ìÃÊ°Â¡¢¥À¥¦200¥É¥ëÄ¶¤Î²¼¤² Åìµþ»þ´Ö12:21¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªJUN 25·î¸Â40572.00¡Ê-204.00-0.50%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªJUN 25·î¸Â5406.75¡Ê-26.00-0.48%¡Ë £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªJUN 25·î¸Â18602.75¡Ê-72.75-0.39%¡Ë £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊªMAY 25·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á66.44¡Ê-0.51-0.76%¡Ë