Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Bang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖESCAPE¡×¤Î±ÇÁü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÃè¤ËÉñ¤¦Ìµ¿ô¤Î±©¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¥¹¥­¥º¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ê1¡¢4¡¢5ËçÌÜ¡Ë¡ÚÆ°²è¡Û¡ØESCAPE (Bang Chan & Hyunjin)¡Ù Video ¢£Stray Kids¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡ß¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Ë 3·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢Stray Kids¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖM