Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î²¼¤²Éý¤¬1100±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£12»þ32Ê¬¸½ºß¡¢1105.73±ß°Â¤Î3Ëü3630.2±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹