ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÁ´¹ñÃæ³ØÀ¸ÁªÈ´½÷»Ò¡ÊÁ´ÃæÁªÈ´¡Ë¤Ç¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡¢¾®ÎÓÅ·²»¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤¢¤Þ¤Í¡¿ËÌÂôÃæ¡ÌÅìµþ¡Í3Ç¯¡Ë¡£¿ÈÄ¹177㎝¤È¤¤¤¦Æ±Ç¯Âå¤Î¥»¥Ã¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤µ¤òÈ÷¤¨¤ëÈà½÷¤Ïº£Ç¯¤Î2·î¤ËÆü¤Î´Ý¤ò¤Ä¤±¤Æ³¤³°±óÀ¬¤ËÎ×¤ß¡¢¸½ÃÏ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥æー¥¹À¤Âå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖNations Winter Cup¡×¤Ç¥Áー¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤È¡¢¼«¿È¤âÂç²ñ¥Ù¥¹¥È¥»¥Ã¥¿ー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê¢¨¸¶¹ÆÆâ¤Î½êÂ°¡¢³ØÇ¯¤Ï¼èºàÅö