¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢Ìó1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2025¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£¤­¤Î¤¦3Æü¡¢Ì¡²è¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¸¶ºî¼Ô¤ÎÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬¡¢Âç¿Íµ¤³«ºÅÃæ¤Î¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ê¥ó¤ä¾®¸ÞÏº¡¢°Â¼¼¤é¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÂç