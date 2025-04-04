ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢Å¹°÷¤¬¿ÏÊª¤Ç¶¼¤µ¤ì¸½¶â¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢30Âå¤ÎµÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«¾Î¡¦Ìµ¿¦¤ÎÀî¾åÂçÃÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤Ï3Æü¸áÁ°4»þÁ°¡¢JRÇð±Ø¶á¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤ÇÅ¹°÷¤ò¥«¥Ã¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¶¼¤·¤ÆË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â6Ëü2000±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹°÷¤Ï¼ê¤Î¹Ã¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àî¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤Ë¿ôÆüÁ°¤«¤éÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¸å¡¢Æ¨Áö