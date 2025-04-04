¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È6¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¡Ö·Ý¿ÍÃç´Ö¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¡×¤ÎµÈËÜÂç¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê40¡Ë¤ä¡¢¡Ö9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡×¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê31¡Ë¤éµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È6¿Í¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤­¤Î¤¦¡¢½ñÎà