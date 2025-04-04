ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥Á¥¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡ÖM¡ùSplash¡ª¡ª¡×¤ÎYUKA¡Ê¤æ¤¦¤«¡Ë¤ÈµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥Þ¡¼¤¯¤ó¤¬4Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Ä£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö½Õ¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°½ÐÆ°¼°¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£YUKA¤È¥Þ¡¼¤¯¤ó¤Ï¡¢¸©·Ù¸òÄÌ°ÂÁ´¹­ÊóÂç»È¤È¤·¤Æ½ÐÆ°¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¸©Ì±¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¡¢½Õ¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô½Ð¿È¤ÎYUKA¤Ï¡Ö»ä¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÀéÍÕ¸©¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¤Ê¤¤°Â¿´°ÂÁ´¤ÊÄ®¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤