¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¤Î¼«Âð¤Ë°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎÃË¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°äÂÎ¤ÏÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÉÍ´Ê°×ºÛÈ½½ê»öÌ³´±¤Î´äÀ¥Î¶É§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤È¡¢Éã¿Æ¤Î¹À°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê72¡Ë¡¢¿ÆÂ²¤ÎÌîÃæ½¨µªÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë¤Î3¿Í¤Ï´äÀ¥ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ÎÎäÅà¸Ë¤Ë°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç3Æü¡¢ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤ÏÀ®¿Í½÷À­