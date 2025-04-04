¥Ï¥¤¥ë¤Ï4·î1Æü¡Á5·î6Æü¤Î´ü´Ö¡¢Æ±¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÅó»Ê_TOJI ÂçÁ¥Å¹¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ³Ê¹¾¸ÍÁ°¼÷»Ê¡õ¤³¤À¤ï¤êÅ·¤×¤é¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼Á´70¼ïÎà¤Î120Ê¬¿©¤ÙÊüÂê¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï¡Ö120Ê¬ËÜ³Ê¼÷»Ê¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¡×¤¬4950±ß¡¢¡Ö120Ê¬ËÜ³Ê¼÷»Ê¿©¤ÙÊüÂê¡õ¼÷»Ê¤Ë¹ç¤¦ÆüËÜ¼ò´Þ¤à°û¤ßÊüÂê¥³¡¼¥¹¡×¤¬6950±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¸þ¤±¤Î¡Ö¤ª»ÒÍÍ120Ê¬¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¡×¤¬2750±ß¡£¡üÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö120Ê¬°û¤ßÊüÂê¡×¥×¥é¥ó¤âº£