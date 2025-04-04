¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¥ªー¥ë¥áー¥ë¡õ´ØÀ¾ÊÛ¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥í¥ß¥¸¥å¥ê¡¢ÂÔË¾¤ÎºÆ±é¡ª¡Öº£»ý¤Æ¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¤òÃí¤°2025Ç¯ÈÇ¤ò¡¢À§ÈóÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!¡×¡Ê¶Í»³¾È»Ë¡Ë ¶Í»³¾È»Ë¡ÊWEST.¡Ë¤¬¥í¥ß¥ª¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¤¬¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤ò±é¤¸¡¢´ØÀ¾¤ÎÀï¸å¤Î¹ÁÄ®¥ô¥§¥íー¥Ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ã¿è¤ÇÌµ¹¤¤Êµæ¶Ë¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Øµã¤¯¥í¥ß¥ª¤ÈÅÜ¤ë¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È 2025¡Ù¤Î