Ritsuko Shimizu¡ÎÅìµþ£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Î¹ÓÌÚÎ´¸÷ÀìÌ³¤Ï£´Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹À½ºî½ê¤ËÂÐ¤¹¤ë³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ê£Ô£Ï£Â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀè¶îÅª¤Ê¤³¤Î¼êË¡¤ò°ìÈÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ÎËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹¤Ø¤Î£Ô£Ï£ÂÄó°Æ¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÄÌÃÎ¤ä¶¨µÄ¤ò¤»¤º¤Ë¹Ô¤¦°ÛÎã¤Î¼êË¡¤À¤Ã¤¿¡£¹ÓÌÚÀìÌ³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¼êË¡¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ©ÌÀ