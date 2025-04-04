¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎºØÆ£Î´»á¤¬3·î30Æü¡¢ABEMA¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØABEMA ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù(Ëè½µÆüÍË22:00¡Á)¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¹¶Î¬ÊýË¡¡É¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¹¶Î¬ÊýË¡¡É¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ëºØÆ£Î´»á(C)AbemaTV,Inc.¡ûÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¹¶Î¬ÊýË¡¤È¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºØÆ£»á¤¬¡ÈÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡È¹¶Î¬ÊýË¡¡É¤òÅ°Äì²òÀâ¡£¤Þ¤º¤Ï½éµå¤ÎÆþ¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½éµå¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯´Å¤¤¥¾¡¼¥ó¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢¤½