初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」(毎週金曜更新)。今回は、相手の今の行動や状況を尋ねる表現として使われる「What are you doing?(あなたは何をしていますか?)」の返答フレーズについて解説。「What are you doing?」は日常的によく使われる基本フレーズですが、場面によっ