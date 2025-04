ロックバンド・B'zが、映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』(6月27日公開予定)の主題歌を書き下ろし、コメントを寄せ、お気に入りのキャラクターを明かしました。本作は、『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション完全新作で、B'zが新曲『The IIIRD Eye』を書き下ろしました。松本孝弘さんは、「子供の頃から観ていたルパン三世の音楽を担当させて頂ける事は光栄ですし、大変嬉しく思