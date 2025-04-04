À¾ÆüËÜÀ¯·Ðº©ÏÃ²ñ4·îÎã²ñ¤¬3Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡¦¶¦Æ±ÄÌ¿®µÒ°÷ÏÀÀâ°Ñ°÷¤ÎÎ©²Ö¼î¼ù»á¤¬¡Ö±Ç²è¤Ç¤¿¤É¤ë´Ú¹ñ¸½Âå»Ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¡£Í×»Ý¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£´Ú¹ñ±Ç²è¤¬ÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¡£»ä¤Î½Ð¹ç¤¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥·¥å¥ê¡×¡Ê1999Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤ËÀøÆþ¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤Î½÷À­¹©ºî°÷¤È´Ú¹ñ¾ðÊóÉô°÷¤È¤ÎÈáÎø¤Ê¤É¤ò¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤¤¤¿¡£JSA¡Ê2000Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆîËÌ¤ÎÊ¼»Î¤Î¿´¤Î¸ò