¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·4¡½1À¾Éð¡Ê2025Ç¯4·î3Æü³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¿å¤âÅ©¤ë¤¤¤¤ÃË¤¬¡¢ÅÎ¤ÎÅÔ¤Î±«±À¤ò¿á¤­Èô¤Ð¤·¤¿¡£³ÚÅ·¡¦´ß¤¬º£µ¨½éÀèÈ¯¤Ç7²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é19Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎËÜµòÃÏ³«ËëÀï¾¡Íø¤ò°ú¤­´ó¤»¡Ö¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î½õ¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤«¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤â¤Ç¤«¤¤¡×¤ÈÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£2ÆüÏ¢Â³¤Ç±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢´ü¤»¤º¤·¤ÆËÜµòÃÏ³«ËëÀï¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾Æü¤È¤âÍ½¹ðÀèÈ¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÅÐÈÄ¤¬Î®