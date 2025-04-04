¸µ²£¹Ë°°ÉÙ»Î¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê64¡Ë¤¬º£·î2Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¸Þ½½Àî°½¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÎÅìµþ¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¡ÖÆ´¤ì¡Ápure love¡Á¡×¤Î2ËçÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡¢³Ñ³¦¶þ»Ø¤Î´Å¤¤²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂ¤Î²ÎÍØÈÖÁÈ¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢²»³Ú³¦¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¿ÆÊý¤¬¸Þ½½Àî¤Èºî¶Ê²ÈÈþ¼ù¹îÉ§»á¤ò¤Á¤ã¤ó¤³¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·¤­¡¢¡Ö²Î¤¬¹¥¤­¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤é¤¤¤ÎÃæ¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Î®¤ì