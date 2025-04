“ルパン三世”劇場版アニメーション完全新作のタイトルが『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』、公開日が6月27日に決定。併せて、B’zによる主題歌「The IIIRD Eye」を使ったティザー予告が、ティザービジュアルと共に解禁された。【動画】主題歌はB’zの新曲!『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』本予告本作は、『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション完全新作。監督を務